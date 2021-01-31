Дубль Суареса помог «Атлетико» одержать победу над «Кадисом»

Мадридский «Атлетико» нанес поражение «Кадису» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Кадисе, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также отличились Сауль Ньигес и Коке. У хозяев два мяча забил Альваро Негредо.

«Атлетико» набрал 50 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Примеры. Команда опережает мадридский «Реал» на десять очков и имеет одну игру в запасе. Клуб продлил победную серию в первенстве страны до восьми матчей.

Ранее сообщалось, что два игрока «Атлетико» заражены коронавирусом.

Испания. Примера. 21-й тур

«Кадис» (Кадис) — «Атлетико» (Мадрид) — 2:4

Голы: 0:1 — Суарес, 28; 1:1 — Негредо, 35; 1:2 — Сауль, 44; 1:3 — Суарес, 50; 2:3 — Негредо, 2:4 — Коке, 88.