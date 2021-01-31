Бой Мейвезера и блогера Пола отменен из-за коронавируса

Выставочный поединок между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола отменен из-за коронавируса, сообщает TMZ со ссылкой на представителя экс-спортсмена.

Отмечается, что ситуация с пандемией не позволяет проводить массовые мероприятия. По словам представителя Мейвезера, оба боксера надеются на перенос поединка на более позднюю дату.

В профессиональной карьере Мейвезер принял участие в 50 поединках и одержал 50 побед.

Пол дебютировал в боксе в 2018 году. В первом поединке он проиграл видеоблоггеру KSI раздельным решением судей.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о несостоявшемся боксерском бое с Мейвезером.