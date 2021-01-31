Наставник сборной России объяснил падение Большунова в спринте

Наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил падение Александра Большунова в квалификации спринта, передает «Чемпионат.com».

«На повороте лыжа съехала внутрь, присел на пятую точку. Он потерял скорость, поэтому проигрыш был уже был большой. С Сашей еще не разговаривал, но, думаю, никакой травмы нет», — сказал Бородавко.



Напомним, Большунов не смог пробиться в основной раунд соревнований.

Ранее Большунов не попал в четвертьфинал спринта на этапе КМ.