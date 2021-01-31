Месси в ближайшие дни заявит об уходе из «Барселоны»

Форвард Лионель Месси в ближайшие дни заявит об уходе из каталонской «Барселоны», сообщает Caught Offside.

Отмечается, что это связано с тем, что в СМИ попали условия контракта аргентинца с сине-гранатовыми.



Издание Don Balon утверждает, что Месси был в ярости из-за обнародования данных. Нападающий предупреждал руководство, что если в СМИ появится информация, которая может повредить ему или его семье, то он уйдет из команды.

Ранее стали известны подробности контракта Месси с «Барселоной».