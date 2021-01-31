Тихонов призвал Гараничева уйти из биатлона

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты сборной России в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону, передает «СЭ».

Российская команда, за которую выступали Лариса Куклина и Евгений Гараничев, заняла третье место.

«Гараничеву нужно взять на себя смелость и сказать, что на мире он проиграет 3-4 минуты. Шансов нет. Ты уважаемый спортсмен в Тюмени, ищи свое место в жизни», — сказал Тихонов.

Также он добавил, что за это время можно было бы накатать одного-двух более молодых спортсменов.

Ранее Россия заняла третье место в супермиксте на ЧЕ по биатлону.