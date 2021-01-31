Россия заняла третье место в супермиксте на ЧЕ по биатлону
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Сборная России заняла третье место в супермиксте на ЧЕ по биатлону.
За российскую команду бежали Лариса Куклина и Евгений Гараничев.
Победителем заезда стала Германия. На второй строчке расположились французы.
Биатлон. Чемпионат Европы
Сингл-микст
1. Германия (Штрелов — Шерер) — 35.01,6 (0+5)
2. Франция (Коломбо — Клод) — +21,0 (1+8)
3. Россия (Гараничев —Куклина) – +26,7 (0+6).
Ранее тренер сборной России Валерий Польховский объяснил неудачу биатлонисток на чемпионате Европы.