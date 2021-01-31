Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о перспективах Миранчука в «Аталанте», передает Calciomercato.com.

«У команды есть своя структура. Ее нельзя разбивать, чтобы облегчить введение одного игрока. Миранчуку требуется немного больше времени, чем другим. Он пришел из другой лиги», — сказал Гасперини.



В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает пятое место, набрав 36 очков.

Ранее Миранчук одним словом описал эмоции после гола «Лацио».