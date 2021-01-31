Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал о своем отношении к прививке от коронавируса

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к прививке от коронавируса.

«Наверное, буду прививаться, но самым последним. Посмотрю, какая реакция будет. Пока не болел коронавирусом. Я самый первый, кто начал носить маску. Когда только началась пандемия, я принял меры», — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 41 очко.



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