Футболисты «Краснодара» отправились на второй сбор, который пройдет в Испании, передает пресс-служба «быков» в Twitter.

«Второй сбор начинается сегодня в Испании. Вылетаем туда с хорошим настроением», — говорится в сообщении.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает седьмое место, набрав 30 очков.

Ранее форвард «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов удалился два раза за один день.