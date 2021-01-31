Футболисты «Краснодара» отправились на второй сбор
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Футболисты «Краснодара» отправились на второй сбор, который пройдет в Испании, передает пресс-служба «быков» в Twitter.
«Второй сбор начинается сегодня в Испании. Вылетаем туда с хорошим настроением», — говорится в сообщении.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает седьмое место, набрав 30 очков.
Ранее форвард «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов удалился два раза за один день.
Второй сбор начинается сегодня в Испании�� Вылетаем туда с хорошим настроением ✈️#Сборы2021 #БыкиНаСборах pic.twitter.com/08BSFictac— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 31, 2021