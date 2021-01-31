«Спартак» поздравил Луиса Андриано с победой в Кубке Либертадорес

Московский «Спартак» поздравил в Twitter бывшего игрока красно-белых Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес.

Напомним, 31 января «Палмейрас», за который выступает Адриано, обыграл «Сантос» со счетом 1:0.



«Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью. Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут», — говорится в сообщении.



Ранее «Палмейрас» обыграл «Сантос» и стал обладателем Кубка Либертадорес.