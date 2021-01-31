Наставник «Вашингтона» поделился впечатлениями от игры Овечкина

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры Александра Овечкина, передает сайт лиги.

Напомним, бросок россиянина принес победу «столичным» в игре против «Бостона» (4:3 ОТ).



«У него невероятная карьера. Как же он бросает. Гол в овертайме — идеальный пример. Он выпустил шайбу как из пращи. Он не играл десять дней, а потом вышел на лед и провел такой матч», — сказал Лавиолетт.

Ранее Овечкин был признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Бостон».