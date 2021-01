Футболист «МЮ» заявил о гордости за свой цвет кожи

Футболист английского »Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд заявил о гордости за свой цвет кожи.

«Да, я черный, и я горжусь этим. Никто не заставит меня чувствовать себя иначе. Уж простите, если вы ждали резкой реакции, вы ее не получите», — написал Рашфорд в Twitter.

Напомним, в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала» фанаты оскорбляли игрока по расовому признаку.



Ранее «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

Humanity and social media at its worst. Yes I'm a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you're just simply not going to get it here