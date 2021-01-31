Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин высказался о своем возвращении на лед после карантина.

Напомним «столичные» обыграли «Бостон» со счетом 4:3 ОТ.



«Было весело. Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после утреннего занятия, разминки и во время матча. Мы победили, идем дальше», — передает слова Овечкина сайт НХЛ.

Ранее Овечкин вышел на четвертое место по решающим голам в НХЛ.