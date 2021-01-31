Овечкину вручили повязку кобры после матча с «Бостоном»
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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин получил повязку кобры после матча с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Стоит отметить, что эта награда вручается лучшему нападающему встречи.
«Уважение его Величию», — гласит сообщение в Twitter «столичных».
Овечкин забросил победную шайбу на 29-й секунде овертайма.
Ранее Овечкин был признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Бостон».
Respect his Gr8ness pic.twitter.com/DYugWlw9PW— Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021