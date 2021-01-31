Сульшер прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом»
Мартин Норикович
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Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 21 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 0:0.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат игры.
«Я доволен игрой. Чувствовал, что в первом тайме мы доминировали. Вторая половина игры была более цельной – у нас и у них был хороший тайм.
Если чувствуешь, что на выезде с «Арсеналом» заслуживаешь победы, это шаг вперед», — цитирует Сульшера BBC.