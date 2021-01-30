На компанию экс-вратаря «Зенита» Малафеева подали в суд

Фотограф Игорь Расстрыгин подал в суд на компанию бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Фотограф считает, что компания Малафеева незаконно использовала его изображение. От планирует взыскать 200 тысяч рублей.

Расстрыгин подает в суд уже 303 раза. 209 судов фотограф выиграл, получив 17,5 миллиона рублей. Расстрыгин заключает с фотографами договоры доверительного управления правами, а потом подает иск.



Ранее Малафеева выписали из больницы.