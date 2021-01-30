Дана Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории UFC
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что считает лучшим бойцом в истории промоушена Джона Джонса, передает TMZ.
Стоит отметить, что Джонс провел 27 поединков, одержав 26 побед.
Из действующих бойцов Уайт считает лучшим россиянина Хабиба Нурмагомедова. Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка спортсмен из Дагестана объявил о завершении карьеры.
Ранее Уайт рассказал о ненависти Хабиба к Конору Макгрегору.