ЦСКА арендует нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна

Мартин Норикович

Московский ЦСКА арендует нападающего английского «Эвертона» и сборной Турции Дженка Тосуна. Об этом сообщает Haber3.

По информации источника, московский клуб будет полностью выплачивать зарплату нападающего в «Эвертоне».

В нынешнем сезоне Тосун принял участие в пяти матчах Английской премьер-лиги и не отметившись результативными действиями.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее нападающий ЦСКА Гайч прошел медосмотр перед переходом в «Беневенто».