Хендрикс поделился мнением о возможном трансфере Промеса в «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мнением о возможном трансфере Квинси Промеса в столичный клуб, передает «СЭ».

«Промес, конечно, замечательный игрок. Пройдет какое-то время, и мы увидим, случится этот трансфер или нет. Я видел его в Нидерландах. Это действительно хороший футболист», — сказал Хендрикс.



Напомним, Промес уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Ранее стали известны подробности о трансфере Квинси Промеса в «Спартак».