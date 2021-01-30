Семин посоветовал маме Жамалетдинова давать сыну меньше булок

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин дал совет маме Рифата Жамалетдинова Луизе.

«Мама потребовательнее к нему должна быть. Поменьше ему на обед и ужин булок давать, побольше постного, и пойдет дело», — передает слова Семина сайт Российского футбольного союза (РФС).

Он также пожелал Луизе Жамалетдиновой побольше позитива и терпения, так как профессия футболиста является достаточно сложной.



Ранее Cемин высмеял уволенного из «Локомотива» заместителя директора Андрея Лосюка.