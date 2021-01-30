Наставник сборной России оценил победу Большунова в масс-старте

Наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил победу Александра Большунова в масс-старте, который прошел в рамках этапа Кубка мира, передает «СЭ».



«Организаторы сделали достаточно легкую трассу. Гонка масс-старта стала спринтерской гонкой на заключительные полтора километра. У кого какие спринтерские качества, тот так и пробежал», — сказал Бородавко.

Стоит отметить, что россиянин опередил норвежцев Йоханнес Клебо и Пола Голберга на 0,4 секунды.

Ранее Большунов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира.