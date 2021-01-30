Хендрикс отдал первую результативную передачу в составе «Спартака»

В эти минуты московский «Спартак» проводит товарищеский матч против узбекского «Пахтакора».

Сейчас счет 1:1. Стоит отметить, что за красно-белых мяч забил Алекс Крал. Для чеха это первый точный удар в составе столичного клуба. Результативный пас ему отдал новичок команды Йоррит Хендрикс. Нидерландский футболист отметился первым результативным действием за новый клуб.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.



Ранее Александр Мостовой иронично отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».