Хендрикс отдал первую результативную передачу в составе «Спартака»
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В эти минуты московский «Спартак» проводит товарищеский матч против узбекского «Пахтакора».
Сейчас счет 1:1. Стоит отметить, что за красно-белых мяч забил Алекс Крал. Для чеха это первый точный удар в составе столичного клуба. Результативный пас ему отдал новичок команды Йоррит Хендрикс. Нидерландский футболист отметился первым результативным действием за новый клуб.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.
Ранее Александр Мостовой иронично отреагировал на переход Александра Кокорина в «Фиорентину».
����#СпартакПахтакор 1:1 pic.twitter.com/wi72Qm9GEE— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 30, 2021