Тренер сборной России высказался о шансах Непряевой поехать на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о шансах Натальи Непряевой поехать на чемпионат мира, передает Expressen.

Напомним, 29 января спортсменка упала во время индивидуальной гонки на Кубке мира. Россиянка сломала руку.

«На данный момент у нас нет ответа, сможет ли Наталья поехать на чемпионат мира. Есть риск, что турнир пройдет без нее. Шансы, что она сможет там стартовать, невелики», — сказал Крамер.



Ранее Непряеву увезли в больницу после падения на этапе Кубка мира.