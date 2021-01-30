Пакьяо признан «чемпионом в отпуске» по версии WBA

Руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) назначило «чемпионом в отпуске» филиппинца Мэнни Пакьяо, сообщает пресс-служба WBA.

Представитель Филиппин владел титулом суперчемпиона мира в полусреднем весе. Организация была вынуждена принять такое решение из-за того, что 42-летний спортсмен сделал длительную паузу в своей карьере.

Таким образом, теперь титул чемпиона перешел к кубинцу Йорденису Угасу.

Ранее сообщалось, что американец Брайан выиграл титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе.