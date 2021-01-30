ЦСКА официально объявил о переходе Гайча в «Беневенто»

Московский ЦСКА официально объявил о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча в итальянский «Беневенто».

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте красно-синих.

Футболист будет выступать в Италии до конца сезона-2020/21 на правах аренды. При этом Гайч пополнил состав армейского клуба в летнее трансферное окно 2020 года, однако проявить себя и закрепиться в стартовом составе команды не смог.

Ранее сообщалось, что агент игрока «Ниццы» опроверг слухи об успешном медосмотре для ЦСКА.