Россиянки не попали на пьедестал в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

Польская биатлонистка Камила Жук выиграла гонку преследования на 10 км на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

На втором месте оказалась Каролин Эрдал, замкнула тройку лидеров еще одна представительница Норвегии Аасне Скреде.

Российская биатлонистка Лариса Куклина остановилась в шаге от медалей — она стала четвертой.

Ранее сообщалось, что россиянка Шевченко стала третьей в спринте на чемпионате Европы по биатлону.