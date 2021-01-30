Россиянки не попали на пьедестал в гонке преследования на ЧЕ по биатлону
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Польская биатлонистка Камила Жук выиграла гонку преследования на 10 км на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.
На втором месте оказалась Каролин Эрдал, замкнула тройку лидеров еще одна представительница Норвегии Аасне Скреде.
Российская биатлонистка Лариса Куклина остановилась в шаге от медалей — она стала четвертой.
Ранее сообщалось, что россиянка Шевченко стала третьей в спринте на чемпионате Европы по биатлону.