«Фиорентину» назвали последним шансом для Кокорина

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мыслями о переходе российского нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину», передает «Спорт-Экспресс».

Форвард пополнил состав итальянской команды несколько дней назад. До этого он выступал в московском «Спартаке», куда перешел в летнее трансферное окно 2020 года, однако закрепиться в стартовом составе так и не смог.

«Несмотря ни на что, я очень хорошо отношусь к этому футболисту. К сожалению, он так и проходил в подающих надежды талантах. «Фиорентина» – шанс все изменить в жизни. Последний шанс», — заявил Романцев.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью против «Торино».