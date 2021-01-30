Обвиненный в убийстве борец казнен в Иране

Борец Мехди Али Хоссейни казнен в Иране после обвинений в убийстве, сообщает Bloodyelbow.

30-летний спортсмен обвинялся в убийстве во время массовой драки в 2015 году. При этом семья борца не стала подавать прошение о помиловании.

Примечательно, что за последние месяцы — это вторая казнь спортсмена в Иране. В сентябре 2020 года чемпион страны Навид Афкари был осужден на смертную казнь через повешение за участие в антиправительственных демонстрациях в 2018 году.

Ранее сообщалось, что США введет санкции против иранской судебной системы в связи с казнью борца.