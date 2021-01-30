Петр Ян критично высказался о Коноре Макгрегоре

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением об ирландском спортсмене промоушена Коноре Макгрегоре, передает Fanatics View.

На турнире UFC 257 Макгрегор встречался с американским бойцом Дастином Порье. Ирландец был отправлен в нокаут во втором раунде поединка.

«Да, смотрел их поединок. На мой взгляд, Конор стал старым и толстым», — заявил Ян.

Ранее сообщалось, что боец UFC Гэтжи выразил готовность сразиться с Диасом.