Известны подробности о трансфере Промеса в «Спартак»

Стали известны подробности вероятного перехода нидерландского полузащитника Квинси Промеса из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак», сообщает Voetbalprimeur.

О новых деталях рассказал журналист нидерландского De Telegraaf Майк Вервей. Он отметил, что клубы не вели переговоры до 29 января, а Промес сам выходил на контакт с российским клубом.

«Позиция «Аякса» такова: если Промес хочет уйти, он уйдет. Но за приемлемые деньги, и определять это будет клуб, а не Промес. В клубе не против переговоров Промеса со «Спартаком», в «Аяксе» дают такую свободу действий», — отметил он.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Вместе с московской командой он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что Широков позитивно смотрит на возвращение Промеса в «Спартак».