Гвардиола стал лучшим тренером в мире

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером в мире по версии аналитического сайта Clubelo.

Список лучших тренеров основан на алгоритме рейтинга Эло, разработанного американским физиком Арпадом Эло.

Гвардиола набрал 2 173 очка. На втором месте оказался тренер «Атлетико» Диего Симеоне (2 070), замкнул тройку лидеров Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» (2 068).

Стоит отметить, что в топ-40 рейтинга также попали два специалиста из России — Курбан Бердыев (27-е место, 1 858) и Юрий Семин (37-е место, 1 837).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Вест Бромвичу» в АПЛ.