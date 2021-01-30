Наставник «Арсенала» высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед», передает Goal.

Команды встретятся в рамках 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч состоится 30 января в 20.30 по московскому времени.

«Сейчас матчи с подобными вывесками стали спокойнее. В основном мы видим, как теперь стали играть в дерби, совсем не так, как раньше. Игра развивается. Мы учим игроков действовать иначе, теперь им нельзя делать какие-то вещи, которые можно было делать раньше», — заявил специалист.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 40 очков. «Арсенал» занимает девятую строчку, набрав на десять баллов меньше.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отдал Лингарда в аренду в «Вест Хэм».