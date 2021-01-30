Тренер сборной России высказался о состоянии Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о состоянии лидера национальной команды Александра Большунова, передает «Спорт день за днем».

Большунов стал победителем в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Фалуне. При этом на эстафете в Лахти у россиянина сдали нервы в эстафете — на финише он толкнул финского лыжника, однако затем принес извинения. По итогам разбирательств на ту гонку Большунов был дисквалифицирован, а сборная России лишена бронзы.

«В первую очередь, Александр достиг правильного психологического состояния после того наката, который был на него на этапе в Лахти. Нервное состояние после тех событий, естественно, сказывалось», — заявил Бородавко.

Ранее сообщалось, что Свищев поздравил Большунова с победой в гонке с раздельным стартом на КМ.