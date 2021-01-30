«Штутгарт» обыграл «Майнц» в матче Бундеслиги

В очередном матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» обыграл «Майнц».

Встреча прошла в Штутгарте на «Мерседес-Бенц Арене» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Саша Каладжич и Силас Вамангитука.

После этого успеха подопечные Матараццо Пеллегрино набрали 25 очков и закрепились на десятой строчке в турнирной таблицы чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков покинул расположение команды.