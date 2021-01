Российский кикбоксер нокаутировал оппонента за 90 секунд

Кикбоксер Бейбулат Исаев нокаутировал сербского оппонента Михайло Кецоевича на турнире One Championship: UNBREAKABLE II.

Для того, чтобы одержать победу в этом поединке, российскому спортсмену понадобилось 90 секунд. 26-летний боец нанес убедительный удар справа, после чего его соперник оказался на настиле.

Отметим, что Исаев выступает в поединках по правилам кикбоксинга и муай-тай.

