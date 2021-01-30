Российский кикбоксер нокаутировал оппонента за 90 секунд
Кикбоксер Бейбулат Исаев нокаутировал сербского оппонента Михайло Кецоевича на турнире One Championship: UNBREAKABLE II.
Для того, чтобы одержать победу в этом поединке, российскому спортсмену понадобилось 90 секунд. 26-летний боец нанес убедительный удар справа, после чего его соперник оказался на настиле.
Отметим, что Исаев выступает в поединках по правилам кикбоксинга и муай-тай.
Ранее сообщалось, что американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейси Кинни неудачно пошутил о сексе с Меган Андерсон.
Beybulat Isaev ���� BOMBS Mihajlo Kecojevic in under 90 SECONDS! #ONEUnbreakable2 #WeAreONE #ONEChampionship— ONE Championship (@ONEChampionship) January 29, 2021
How to watch ONE: UNBREAKABLE II �� https://t.co/qHSwRj5FuX pic.twitter.com/Vq619bmnR5