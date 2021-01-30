Жулин поделился мнением о новой произвольной программе Косторной

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о новой произвольной программе действующей чемпионки Европы Алены Косторной. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, вкатать новую программу непросто: необходимо изучить новые перестроения и заходы.

«Видимо, что-то им было неудобно, поэтому и приняли решение поставить новую программу. Возможно, из-за музыки или других причин. Раз они на это пошли, значит, спортсмену было неудобно.

Главное, чтобы программа была насыщена», — сказал Жулин.

Ранее сообщалось, что Ирина Слуцкая высказалась о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года, который пройдет в Стокгольме.