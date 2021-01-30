«Ростов» отказался продавать Норманна за €15 млн

«Ростов» отказался продавать полузащитника Матиаса Норманна за €15 млн. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, интерес к норвежскому хавбеку проявлял один за клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Донской клуб не стал рассматривать вариант с продажей футболиста за €15 млн + бонусы.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 24-летний Норманн провеет 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков позитивно смотрит на возвращение нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».