Боец UFC Гэтжи выразил готовность сразиться с Диасом

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи выразил готовность сразиться с Нэйтом Диасом. Об этом сообщает BJPenn.

По его словам, он готов принять предложение о поединке с 35-летним легковесом и заявил, что легко разделается с ним.

Напомним, что в своем последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, Гэтжи досрочно уступил дагестанцу Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов встретился с игроком английского «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.