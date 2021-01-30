Агент Мусаева прокомментировал переход игрока из «Зенита» в «Рубин»

Василий Голяна, агент полузащитника Леона Мусаева, прокомментировал переход игрока из петербургского «Зенита» в казанский «Рубин». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не хотел расставаться с футболистом, но в конце концов согласился отпустить его.

Агент отметил, что основной причиной ухода Мусаева из «Зенита» стал недостаток игровой практики.

Ранее сообщалось, что «Ростов» отказался продавать полузащитника Матиаса Норманна за €15 млн.