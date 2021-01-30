«Тамбов» близок к банкротству, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, за последние дни положение клуба не претерпело никаких изменений. Встречи топ-менеджеров Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) с властями Тамбовской области ни к чему не привели.

Единственным случаем из сложившейся ситуации является процедура банкротства и снятия команды с текущего розыгрыша чемпионата России.

Ранее Василий Голяна, агент полузащитника Леона Мусаева, прокомментировал переход игрока из петербургского «Зенита» в казанский «Рубин».