Луческу поделился воспоминаниями о работе в «Зените»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился воспоминаниями о работе в петербургском «Зените». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, сине-бело-голубые в сезоне-2016/17 показывали красивый футбол и отстали от зоны Лиги чемпионов всего на один балл.

Румынский специалист отметил, что «Зенит» не смог достичь необходимого результата из-за плохой работы судей, стоившей команде большого числа очков.

«После моего ухода клуб покупал дорогих игроков, выиграл чемпионат, но при мне такого не было», — заявил Луческу.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» близок к банкротству.