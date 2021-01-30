«Манчестер Юнайтед» отдал Лингарда в аренду в «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» отдал полузащитника Джесси Лингарда в аренду в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».



28-летний футболист проведет в стане «молотобойцев» остаток нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Лингард не провел ни одного матча.

Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной России по футболу Юрий Семин посетил товарищеский матч «Локомотива» против шведского «Эстерсунда» на сборах в Марбелье.