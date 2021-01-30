Роналдо был готов лишиться пальца ради победы в Лиге чемпионов

Легендарный бразильский нападающий Роналдо признался, что был готов лишиться двух пальцев ради победы в Лиге чемпионов и Кубке Либертадорес. Об этом сообщает Globo Esporte.

Футболист заявил, что испытывает сожаление в связи с тем, что не смог за время своей профессиональной карьеры победить в этих турнирах.

Напомним, что Роналдо дважды становится обладателем приза «Золотой мяч». В 1994 и 2002 годах вместе со сборной Бразилии он становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу «Олимпик» из Лиона оказался сильнее «Бордо».