Боец UFC неудачно пошутил о сексе с коллегой

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Кейси Кинни неудачно пошутил о сексе с Меган Андерсон, которая выступает с Кинни в одном промоушене.

Еще один боец Шон О'Мэйли пригласил Кинни в свое шоу, на котором спросил у него, хотел бы он заняться сексом с Андерсон.

«Вообще нет. Хотя если она разбудила бы меня часа в четыре утра», — ответил спортсмен.

Андерсон отреагировала на это высказывание.



«Омерзительно. Жаль, что дерусь с этим человеком в одном карде в марте», — написала она в Twitter.

Кинни извинился, отметив, что лишь хотел ответить на вопрос шуткой.

Кинни извинился, отметив, что лишь хотел ответить на вопрос шуткой.

I guess MMA is a line of work where you can publicly talk about whether you'd have sex with a coworker in an utterly degrading way and face zero consequences.



Disgusting behavior and it's unfortunate that he'll be fighting on my card in March. https://t.co/hJd1OuHIyD