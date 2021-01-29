27-летний футболист лишился ноги

Мексиканский футболист клуба «Хиервос Чалько» Родриго Куевас лишился ноги в результате несчастного случая, передает ESPN.

Отмечается, что игрок получил удар током у себя дома.

Из-за пандемии COVID-19 Куеваса не могла принять ни одна больница в Мехико. Его друзья помогли ему организовать госпитализацию в медицинское учреждение в другом городе. Форварду пришлось ампутировать ногу из-за распространившейся инфекции.



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