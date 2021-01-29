Глушенков покинул расположение «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Максим Глушенков покинул расположение команды, передает «СЭ».

Отмечается, что игрок может перейти на правах аренды в подмосковные «Химки».



В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых, но не отметился результативными действиями.

Ранее Андрей Ещенко назвал прозвища футболистов «Спартака».