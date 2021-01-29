Определены лучшие игроки 20-го тура АПЛ

Определены лучшие игроки 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-три попали Томаш Соучек из «Вест Хэма», который отметился дублем в поединке с «Кристал Пэлас». Жоау Канселу, выступающий за «Манчестер Сити». Португалец забил мяч в ворота «Вест Бромвич», а также Садио Мане из «Ливерпуля», который отличился в игре с «Тоттенхэмом».



В турнирной таблице лидирует «Ман Сити», набрав 41 очко.

Ранее Юрген Клопп остался в восторге после победы «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом».