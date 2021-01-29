Федун прокомментировал новость о возможном изменении формата ЛЧ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал новость о возможном изменении формата Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Напомним, стало известно о том, что президент Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ведет переговоры с французский «ПСЖ», мадридским «Реалом», туринским «Ювентусом», английским «Манчестер Юнайтед» и турецким «Фенербахче». Этим клубам планируется предоставить более влиятельную роль в новом формате соревнований, а также разработать новую модель распределения доходов, которая устроит их.

«Во главу угла должен ставиться спортивный принцип отбора участников еврокубка. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут еще богаче, а бедные — беднее», — сказал Федун.

Также он отметил, что окончательное решение по реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учетом мнений всех стран — членов УЕФА, а изменения в Российской премьер-лиге (РПЛ) должны проходить с учетом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках.

Ранее УЕФА прокомментировал информацию об изменении формата Лиги чемпионов.