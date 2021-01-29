Названы самые высокооплачиваемые игроки НБА
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых игроков национальной баскетбольной ассоциации.
Возглавил список Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс». Ожидается, что спортсмен заработает $95,4 млн, включая $64 млн от рекламных контрактов и иных проектов.
Второе место занял баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ($74,4 млн). Замкнул тройку Кевин Дюрант, выступающий за «Бруклин Нетс» ($65,2 млн).
Ранее Джеймс Харден установил рекорд НБА в дебютном матче за «Бруклин Нетс».