Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам сравнил своих подопечных с волками

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подвел итоги гонки на 15 километров коньковым ходом, которая прошла в рамках Кубка мира.

Напомним, победителем стал Александр Большунов. Второе место занял норвежец Хегстад Крюгер.



«Нам не хватило 1,8 секунды, чтобы опередить Большунова сегодня. Я рад, что эти 1,8 секунды именно в его пользу. Сейчас мы волки. Наше дыхание он будет чувствовать до конца чемпионата мира», — сказал Носсум в эфире NRK.

Ранее Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.